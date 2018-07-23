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Порошенко вернул в Раду закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса
Законопроект о защите украинских лесов возвращен в парламент с предложениями президента.
Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой 3 июля Закон № 5495 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".
В карточке законопроекта указано, что документ возвращен в парламент с предложениями президента. При этом сами предложения президента к проекту закона на сайте Верховной Рады пока отсутствуют.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на сохранение украинских лесов от вырубки и на предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.
Ранее Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Глава правительства подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.
Президент Петр Порошенко в свое время заявил, что единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно, или партия древесины должна иметь специальную бирку. Президент подчеркнул необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины.
Источник : https://www.segodnya.ua/politics/
Теги: Донбасс, закон, Рада, контрабанда, лес, Порошенко
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