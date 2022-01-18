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Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях

18.01.2022 10:00
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Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях

Военнослужащие Национальной гвардии Восточного оперативно-территориального объединения провели учения в условиях использования противником авиации и артиллерии. Об этом сообщает МВД в понедельник, 17 января.
"В течение недели гвардейцы Харьковщины, Сумщины, Донетчины и Луганщины практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение живучести личного состава в условиях использования противником авиации, артиллерии и БПЛА", – говорится в сообщении.
По словам начальника Восточного территориального управления НГУ генерал-майора Олега Сахона, личный состав действовал слаженно, проверил навыки в реальных условиях обстановки. В ходе учений нацгвардейцы развернули все элементы пунктов управления, в том числе действующих за пределами пунктов постоянной дислокации, провели рекогносцировку районов развертывания.



Теги: Россия, граница, учения, нацгвардия
 
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