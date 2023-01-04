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"Мэр" Севастополя заявил об уничтожении двух украинских беспилотников

04.01.2023 11:00
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"Мэр" Севастополя заявил об уничтожении двух украинских беспилотников

Над морем в районе Бельбека якобы сбили два беспилотника, утверждает "мэр" Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он сообщил в Telegram.
"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", - написал он.
Между тем, в местных телеграм-каналах сообщают о звуках взрывов, которые слышали в разных местах Севастополя.



Теги: Севастополь, взрыв, беспилотник, ПВО
 
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