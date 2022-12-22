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Потери РФ в Украние превысили 100 тысяч солдат
22.12.2022 10:00
Агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, потеряла в Украине уже более 100 тысяч своих солдат. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ 22 декабря.
"На сегодняшний день, за почти 10 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин", — сказано в сообщении.
Теги: Украина, Россия, война, потери
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