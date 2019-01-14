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Архив - Будь здоров!

Эти продукты вызывают усталость

14.01.2019 19:45
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Эти продукты вызывают усталость

Эксперты назвали продукты, которые плохо влияют на работоспособность.

Диетологи рекомендуют отказаться от некоторых популярных продуктов, которые могут спровоцировать усталость и сонливость.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.

Бодрость, в том числе на работе зависит от многих факторов, однако один из главных – это рацион питания. Некоторые продукты могут спровоцировать истощение организма.

Кофе
При злоупотреблении этим напитком, вместо желаемой бодрости можно получить головную боль и истощение. Кофеин заставляет сердце биться в ускоренном темпе и сужает сосуды, но вместе с тем организм быстрее истощается. Поэтому рекомендуется пить не больше двух чашек кофе в день. После кофе стоит выпить немного воды.

Быстрые углеводы
Они содержаться в белом рисе, макаронах и белом хлебе. Они также провоцирую усталость. Чтобы их перетравить организм тратит слишком много энергии. Эти продукты лучше заменить коричневым рисом и другими видами хлеба.

Сладости
Сладкие продукты повышают уровень сахара в крови, что мешает мозгу концентрироваться.

Жаренная пища
Пища, приготовленная на сковороде, может не только испортить фигуру, но повлиять на работоспособность. Это связано с тем, что такие продукты медленно перевариваются, поэтому в желудке может возникнуть чувство тяжести.

Бананы
Хотя эти тропические фрукты и имеют высокую питательную ценность, но их употребление лучше ограничить. Аминокислота, которая содержится в бананах триптофан производит мелатонин – гормон сна. Магний, который также содержится в этих желтых плодах расслабляет мышцы. Чрезмерное употребление бананов может вызвать сонливость.



Теги: Донбасс, продукты, усталость
 
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