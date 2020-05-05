В "ЛНР" заявили о 18 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией

05.05.2020 14:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила "министр здравоохранения" непризнанной республики Наталия Пащенко.

"На сегодняшний день в ЛНР зарегистрировано 162 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - сказала она.

"За истекшие сутки это 18 человек: 15 человек - это город Луганск, все госпитализированы в четвертую городскую больницу (Луганска). 13 из них - это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса и три случая: два человека из-за пределов ЛНР и один человек – это Свердловск", - уточнила "министр".