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С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла решение отменить на большей части территории "ЛНР" некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства республики".
Было принято решение с 13 мая 2020 года возобновить работу:
— рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;
— объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);
— салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);
— всех видов общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный);
— дошкольных образовательных учреждений.
Кроме того, ЧСПК утвердила требования к организации работы предприятий в условиях COVID-19.
Данные требования будут размещены на официальных сайтах профильных "министерств" и "ведомств" "республики" и в других средствах массовой информации.
"Возобновление работы предприятий возможно только при неукоснительном соблюдении вышеуказанных требований", — отметили в "правительстве".
Отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан, а именно: на города Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск.
Теги: Донбасс, карантин, ЛНР
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