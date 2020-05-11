Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин

11.05.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 13 мая в "ЛНР" ослабят карантин

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла решение отменить на большей части территории "ЛНР" некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства республики".
Было принято решение с 13 мая 2020 года возобновить работу:
— рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;
— объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);
— салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);
— всех видов общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный);
— дошкольных образовательных учреждений.
Кроме того, ЧСПК утвердила требования к организации работы предприятий в условиях COVID-19.
Данные требования будут размещены на официальных сайтах профильных "министерств" и "ведомств" "республики" и в других средствах массовой информации.
"Возобновление работы предприятий возможно только при неукоснительном соблюдении вышеуказанных требований", — отметили в "правительстве".
Отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан, а именно: на города Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск.



Теги: Донбасс, карантин, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх