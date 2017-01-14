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210 кг колбасы в бензобаке - пограничники на КПВВ "Майорск" не пропустили ценный груз в "ДНР"

14.01.2017 22:38
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210 кг колбасы в бензобаке - пограничники на КПВВ "Майорск" не пропустили ценный груз в "ДНР"

Сегодня, 14 января, пограничники на КПВВ "Майорск" задержали гражданина Украины, который пытался незаконно провезти на территорию, подконтрольную пророссийским войскам, 200 килограм колбасных изделий.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины. 

Пограничники на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорск" Краматорского отряда остановили автомобиль "ВАЗ". Водитель заметно нервничал, поэтому правоохранители решили провести полный осмотр авто. Во время обыска оказалось, что гражданин Украины в бензобаке своей машины хотел провезти в "ДНР" контрабанду - 210 килограммов колбасы.


Фото: uapress.info/

Теги: Донбасс, бензовоз, колбаса, КПВВ
 
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