210 кг колбасы в бензобаке - пограничники на КПВВ "Майорск" не пропустили ценный груз в "ДНР"

14.01.2017 22:38

Сегодня, 14 января, пограничники на КПВВ "Майорск" задержали гражданина Украины, который пытался незаконно провезти на территорию, подконтрольную пророссийским войскам, 200 килограм колбасных изделий.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорск" Краматорского отряда остановили автомобиль "ВАЗ". Водитель заметно нервничал, поэтому правоохранители решили провести полный осмотр авто. Во время обыска оказалось, что гражданин Украины в бензобаке своей машины хотел провезти в "ДНР" контрабанду - 210 килограммов колбасы.