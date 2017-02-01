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Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка
Подразделения 11 отдельного мотострелкового полка самопровозглашенной "ДНР" возглавили российские кадровые офицеры. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, кадровые перестановки вызваны серьезными боевыми потерями и критическим снижением морально-психологического состояния личного состава.
"По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела боевиков, убитых в результате ведения ответного огня украинскими силами", – пояснили в разведке.
Напомним, Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. В городе объявлено чрезвычайное положение.
Фото: 360tv.ru/
Теги: Донбасс, разведка, россияне, гибель, боевики
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- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка10:48
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