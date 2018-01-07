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Архив - Донецкая область

До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства

07.01.2018 13:06
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До неподконтрольной части Донбасса не добрались лекарства

В Марьинке задержали сумки с товаром, а также 5 человек, возможно, причастных к перемещению лекарств вне пунктов пропуска.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, в ходе реализации оперативной информации, относительно незаконного перемещения через линию разграничения в обход КПВВ запрещенных предметов и товаров, пограничники Краматорского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПСУ, обнаружили в населенном пункте Марьинка, на территории частного дома, шесть больших сумок с товаром. В них находились лекарственные препараты в ассортименте, которые намеревались переместить на неподконтрольную территорию Донбасса в обход КПВВ "Марьинка".

Кроме того, на месте происшествия правоохранители задержали 5 человек, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Количество и стоимость обнаруженного товара устанавливаются.



Теги: Донбасс, Марьинка, пограничники, линия разграничения, КПВВ
 
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