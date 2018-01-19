На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов

19.01.2018 15:41

Волонтер та координатор проекту «СтопТерор» Семен Кабакаєв повідомив, що в Комсомольському рудоуправлінні, яке належить бізнесменові Рінату Ахметову, в одному з цехів налагоджено виробництво переносних реактивних пускових установок для потреб терористів.

«Наразі в Ахметова забирають частину бізнесу на окупованій території. Уже давно ходять розмови про те, чому його підприємства не чіпають, що виробляють на них, як там працюють люди, і найважливіше – це питання регулювання цієї ситуації з проросійськими формуваннями. Хочу відкрити завісу таємниці щодо одного з цих підприємств і щодо того, як там виробляють зброю для вбивства мирного населення та військовослужбовців України», – написав він.

За даними Кабакаєва, Комсомольське рудоуправління є одночасно місцем для робітників і базою «1-ї слов’янської бригади ДНР».

«В одному з цехів підприємства, яке ще належить Ахметову, налагоджено виробництво «Град-П», але не для української армії, а для потреб терористів. З отриманої інформації можна зробити кілька висновків. Можливо, керівництво «ДНР» спільно з російськими кураторами вирішило дійсно заволодіти активами, які належать олігарху Ахметову. І використовувати підприємство на повну потужність, збільшуючи виробництво «Градів», – розповів він.

Волонтер додав, що не виключено, що Ахметов вирішив скористатися резонансною ситуацією навколо блокади і «відхреститися від виробництва установок залпового вогню».

«Варто врахувати той факт, що за весь час окупації майно, що належить донецькому бізнесменові, не постраждало, не було розграбоване мародерами», – підкреслив Кабакаєв.

Источник novyny24.com.ua.