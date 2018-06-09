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Представители МОМ окажут важную помощь Донбассу
Сегодня, 9 июня, в Донецкой ОГА состоялась встреча первого заместителя председателя облгосадминистрации Евгения Вилинского с представителями Международной организации по миграции (МОМ) во главе с региональным директором стран Юго-Восточной Европы, Восточной Европы и Центральной Азии Регионального представительства МОМ в Вене Аргентиной Сабадош и главой Представительства МОМ в Украине Томасом Лотар Вайсом.
Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, в ходе встречи представители делегации рассказали, что планируют расширить свою деятельность в Донецкой и Луганской областях. Среди направлений работы МОМ - проекты по социальному сплочению общин, предоставление денежной помощи, поддержка самозанятости и микропредпринимательства, проекты по улучшению условий и безопасности гражданских лиц, пересекающих пункты пропуска, восстановление инфраструктуры.
Вилинский рассказал, что Донецкая ОГА начала работу по созданию координационного совета среди международных организаций и доноров, для того чтобы избежать дублирования проектов и охватить как можно больше городов и общин области.
"Такую нашу инициативу уже поддержали USAID и ПРООН, предлагаем и вам приобщиться к нашему проекту. Основная цель - показать нашим партнерам, где есть возможность для реализации проектов, где люди нуждаются в помощи. Также департаментом инвестиционно-инновационного развития и международных отношений облгосадминистрации создана интерактивная карта, на которой обозначены объекты, требующие восстановления. Карта постоянно обновляется, благодаря чему есть возможность оперативно и достоверно узнавать информацию", - сообщил первый заместитель главы области.
Аргентина Сабадош и Томас Лотар Вайс рассказали, что уже работали по следующим методам, поэтому смогут не только реализовать совместные проекты по Донецкой ОГА и принять участие в координационном совете, а и оказать консультативную помощь в случае необходимости.
Теги: Донбасс, помощь, пункты пропуска, ОГА, МОМ
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