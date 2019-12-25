В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"

25.12.2019 17:00

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал введение электронных паспортов для граждан страны, сообщает телеканал 112 Украина.

"Мы уже договорились, благодаря нашей миграционной службе, я ей очень благодарен, что в конце этой зимы мы запускаем электронный паспорт. И уже можно будет путешествовать по Украине, летать самолетами, ездить поездами с этим документом", – сообщил Федоров.

Е-паспорт можно будет использовать через смартфон. Данный вид электронного документа предполагает несколько систем авторизации и пароль. Из системы будет возможность быстро выйти, если потеряется телефон.

Оформить такой документ смогут украинцы, у которых есть паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт. Таких украинских граждан на данный момент уже 17 миллионов.