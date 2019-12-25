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Архив - Наука и технологии

В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"

25.12.2019 17:00
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В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал введение электронных паспортов для граждан страны, сообщает телеканал 112 Украина.
"Мы уже договорились, благодаря нашей миграционной службе, я ей очень благодарен, что в конце этой зимы мы запускаем электронный паспорт. И уже можно будет путешествовать по Украине, летать самолетами, ездить поездами с этим документом", – сообщил Федоров.
Е-паспорт можно будет использовать через смартфон. Данный вид электронного документа предполагает несколько систем авторизации и пароль. Из системы будет возможность быстро выйти, если потеряется телефон.
Оформить такой документ смогут украинцы, у которых есть паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт. Таких украинских граждан на данный момент уже 17 миллионов.



Теги: Украина, смартфон, паспорт
 
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