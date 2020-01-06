Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц

06.01.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц

Компания Asus привезла на выставку CES 2020 первый в мире монитор с кадровой частотой 360 Гц, сообщает iLenta.com.
Новинка получила название ROG Swift 360. Позиционируется устройство в качестве монитора для любителей киберспортивных игр. Для использования ROG Swift 360 с максимальной кадровой частотой потребуется очень мощная начинка компьютера.
Новый монитор имеет размер 24 дюйма с разрешение FullHD, что достаточно скромно при такой высокой кадровой частоте. ROG Swift 360 оснащается продвинутым процессором G-Sync, позволяющим достичь более высокого показателя FPS и синхронизировать частоту экрана с количеством отрисованных кадров.
При работе на максимальной частоте в 360 Гц экран обновляет картинку каждые 2.8 мс, что в 6 раз быстрее обычного монитора или телевизора. О стоимости ROG Swift 360 пока информации нет. Продажи начнутся в текущем году.



Теги: Asus, монитор, презентация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх