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Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц
Компания Asus привезла на выставку CES 2020 первый в мире монитор с кадровой частотой 360 Гц, сообщает iLenta.com.
Новинка получила название ROG Swift 360. Позиционируется устройство в качестве монитора для любителей киберспортивных игр. Для использования ROG Swift 360 с максимальной кадровой частотой потребуется очень мощная начинка компьютера.
Новый монитор имеет размер 24 дюйма с разрешение FullHD, что достаточно скромно при такой высокой кадровой частоте. ROG Swift 360 оснащается продвинутым процессором G-Sync, позволяющим достичь более высокого показателя FPS и синхронизировать частоту экрана с количеством отрисованных кадров.
При работе на максимальной частоте в 360 Гц экран обновляет картинку каждые 2.8 мс, что в 6 раз быстрее обычного монитора или телевизора. О стоимости ROG Swift 360 пока информации нет. Продажи начнутся в текущем году.
Теги: Asus, монитор, презентация
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