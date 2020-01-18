Все рубрики раздела
- Представлены первые в мире контактные линзы дополненной реальности (ВИДЕО)13:00
- В киевском метро установят "вежливые" турникеты15:00
- В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова13:00
- Microsoft выпустила "прощальное" обновление Windows 717:00
- Американские ученые заявили о создании "новой формы жизни" (ВИДЕО)11:00
- Microsoft прекратила поддержку Windows 715:00
- Японский миллиардер ищет девушку для совместного полета на Луну15:00
- В Китае начал работу крупнейший в мире радиотелескоп11:00
- Ученым удалось увеличить продолжительность жизни лабораторного червя в шесть раз17:00
- Представлен первый в мире "гибкий" ноутбук (ВИДЕО)12:00
Представлены первые в мире контактные линзы дополненной реальности (ВИДЕО)
Стартап из США Mojo Vision представил рабочий прототип первых в мире контактных линз дополненной реальности, сообщает IGate.
Каждая такая линза - миниатюрный дисплей, который можно носить в глазу. Разработчики утверждают, что эти устройства могут использоваться для навигации, визуальных подсказок или даже для того, чтобы дать человеку способность видеть в темноте.
Важно, что люди со стороны не смогут определить присутствие умных контактных линз у вас в глазу. Изображение, которое проецируется пользователю в зрачок, совершенно незаметно с внешней стороны. Пользователь же видит дисплей даже с закрытыми глазами, поскольку тот находится непосредственно перед глазным яблоком. По словам разработчиков, людям придется дезинфицировать линзы по ночам и подзаряжать их через запатентованную индукционную систему.
Конечная цель разработчиков - сделать контактные линзы тем, чем должны были стать очки дополненной реальности Google Glass - носимым дисплеем, на лету отображающим “полезную и своевременную информацию”.
Готовый для выхода на рынок продукт должен быть выпущен к 2022 году.
Теги: виртуальная реальность, контактные линзы, прототип
- Сегодня начинается голосование за кандидатов праймериз "Сильной Украины"
- "Такого цирка не видел ни разу, разве что на референдуме", - дончанин о "праймериз"
- В Австрии создана игра про взрыв мечетей
- В «республиках» местные выборы переносятся. На неопределенный срок
- Валентин Рыбачук имеет самый высокий рейтинг на пост мэра Славянска
- Тука рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января10:00
- Пушилин сделал заявление по украинским паспортам 13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 января10:30
- В Минске согласовали еще один участок для разведения войск на Донбассе09:00
- Пушилин сходил в кино с Ходаковским15:00
- В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января10:00
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"14:00
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО12:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января10:00
- Представлены первые в мире контактные линзы дополненной реальности (ВИДЕО)13:00
- На Майорке и Ибице начали борьбу с "алкогольным туризмом"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января10:00
- Зеленский решил дать Гончаруку второй шанс (ВИДЕО)09:00
- В Харькове задержали диверсанта из «ЛНР»17:00
- Ястремская в финале WTA Adelaide сразится с первой ракеткой мира16:00
- В киевском метро установят "вежливые" турникеты15:00
- Букмекеры сделали первые прогнозы на Евровидение-202014:00
- Пушилин сделал заявление по украинским паспортам 13:00
- Рада приняла закон о бесплатном питании детей переселенцев12:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО
- В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров
- Пушилин сделал заявление по украинским паспортам
- Пушилин сходил в кино с Ходаковским
- В Минске согласовали еще один участок для разведения войск на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 января
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"
- Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников