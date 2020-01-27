Xiaomi выпустила «женскую» Bluetooth-клавиатуру

27.01.2020 12:00

Xiaomi выпустила новую Bluetooth-клавиатуру Luofei, главной особенностью которой, несомненно, является ее цветовое решение, сообщает Хвиля.

Выполненная в стиле ретро-пишущей машинки клавиатура имеет 79 клавиш, окрашенных в цветовую гамму, соответствующую оттенкам губной помады.

Размер клавиатуры составляет 306 х 114,5 х 30,6 мм, а вес 810 грамм. Она может использоваться как проводная, так и беспроводная — подключается через кабель micro USB или через Bluetooth.

Xiaomi Luofei уже доступна в Китае по цене 658 юаней. Это примерно 95 долларов США.