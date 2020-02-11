Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса12:00
- Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз14:00
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые17:00
- Интертелеком получил разрешение на 4G17:00
- Астронавт НАСА установила рекорд по продолжительности космических миссий среди женщин12:00
- Компьютерные эксперты назвали лучший бесплатный антивирус13:00
- Очередное обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"13:00
- ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты12:00
- В Таиланде придумали лекарство от коронавируса11:00
- Xiaomi представила "умную" селфи-палку16:00
Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса
11.02.2020 12:00
Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции. Об этом сообщается на официальной страничке команды MIUI в китайской социальной сети Weibo, передает iXBT.com.
По информации издания, теперь смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию "Радар вспышки" (Radar of Outbreak). Система выдает самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности. Данные для этого получают из официальных источников.
Теги: вирус, Xiaomi, детектор
Читайте также:
- Бот-сеть Storm начала использоваться для рассылки вирусных рождественских открыток
- Снял шапку - подхватил... нейроинфекцию!
- Обнаружен новый смертельный вирус!
- Топ-10 правил: как уберечься от свиного гриппа. Инструкция
- Главная свинья Афганистана отправлена в карантин
- Загадочный вирус поразил компьютерные сети ФБР
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО09:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля13:00
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля11:00
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО17:00
- Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса12:00
- В Кабмине анонсировали введение пакета бесплатных медицинских услуг для населения11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО09:00
- Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек08:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Бой Усик - Чисора откладывается из-за травмы украинца17:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- На круизном лайнере Dimond Princess второй украинец заразился коронавирусом15:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля
- Интертелеком получил разрешение на 4G
- 20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)