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Архив - Наука и технологии

Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса

11.02.2020 12:00
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Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса

Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции. Об этом сообщается на официальной страничке команды MIUI в китайской социальной сети Weibo, передает iXBT.com.
По информации издания, теперь смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию "Радар вспышки" (Radar of Outbreak). Система выдает самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности. Данные для этого получают из официальных источников.



Теги: вирус, Xiaomi, детектор
 
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