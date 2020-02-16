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Xiaomi представила детектор скрытых камер

16.02.2020 17:00
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Xiaomi представила детектор скрытых камер

Компании Smoovie и Xiaomi представили устройство Smoovie Multifunctional Infrared Detector, которое способно обнаруживать скрытые камеры, сообщает Телеканала новостей "24".
Чтобы найти камеры, достаточно осмотреться через специальный глазок устройства. Благодаря инфракрасному свечению, все объективы камеры будут хорошо видны.
Кроме поиска скрытых камер, гаджет оснащен датчиком вибраций, что позволяет использовать его для предотвращения краж. Например, его можно повесить на дверную ручку, сумку или другой важный предмет, а в случае любого движения он начнет вибрировать и издавать громкий сигнал.
Внутри детектора установлен аккумулятор на 230 мАч, заряда которого хватает на 24 часа непрерывного поиска камер или 72 часа работы в режиме датчика вибраций. Заряжается гаджет через разъем micro-USB.
В Китае Smoovie Multifunctional Infrared Detector стоит около 14 долларов (ориентировочно 350 гривен).



Теги: Xiaomi, камера наблюдения, детектор
 
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