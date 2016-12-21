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Bellingcat обнародовал подробный отчет о войне РФ против Украины в 2014 году
Российская артиллерия летом 2014 года осуществляла масштабные обстрелы приграничных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в отчете международной команды расследователей Bellingcat, опубликованном сегодня, пишет Остров с ссылкой на "Украинскую правду".
В отчете отмечается, что к войне на востоке Украины нельзя применять термин "гражданская война" или "внутренний конфликт", поскольку доказательства четко указывают на российское военное присутствие в этом регионе.
"В этом отчете до сих пор мало освещенные аспекты российского военного вмешательства в конфликт полностью расследованы: артиллерийские атаки против Украины летом 2014. В предыдущих отчетах были доказаны отдельные случаи таких атак, но эти отчеты не могли полностью описать истинный масштаб этих атак. Используя доказательства из открытых источников, этот отчет пытается задокументировать полный размах российский артиллерийских атак против Украины летом 2014 года", – говорится в документе.
Расследователи добавили, что российская артиллерия осуществила как минимум 149 отдельных атак против Украины летом 2014 года. Еще 130 позиций со значительной вероятностью также были использованы российской артиллерией.
Кроме того, 408 пораженных артиллерией целей на украинской территории находятся в зоне достижения российской артиллерии, которая находилась по ту сторону границы. 127 из этих целей находятся на расстоянии 3 км от границы.
"В целом, как доказано значительным количеством ударных выбоин, тысячи артиллерийских снарядов были выпущены российскими военными по целям внутри Украины летом 2014 года", – заявили эксперты, добавив, что, из-за нехватки доступных спутниковых снимков, доказанное в этом отчете количество атак ниже.
Согласно документу, артиллерийские атаки войск РФ с территории России начались в начале июля 2014 года, а их частота и сила усилилась в августе и сентябре. "Трансграничные артиллерийские атаки могут быть найдены во всей пограничной зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях", – добавили в Bellingcat.
"Учитывая частоту, пространственное распределение и масштаб артиллерийских атак в этом отчете, невозможно считать эти атаки просто случайностью или действиями боевиков. Эти атаки могут лишь считаться актами войны Российской Федерации против Украины", – считают эксперты.
В документе подробно объясняется методология исследования, а также приводится значительное количество карт, фотографий, спутниковых снимков и других данных, использованных для анализа.
Bellingcat уже неоднократно публиковал отчеты, доказывающие российское военное присутствие в восточной Украине, а также причастность российских военных в крушению самолета рейса MH17.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
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