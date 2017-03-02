Не хочу, но буду: СМИ узнали, на каких условиях Яценюк вернется в НБУ

02.03.2017 22:01

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк может вновь занять пост главы Национального банка

Таким «прогнозом», как пишет Politeka со ссылкой на «Вести», поделился информированный источник.

Отмечается, что сейчас ослабленную в последнее время коалицию в Верховной Раде Украины пытаются укрепить представителями парламентских фракций «Радикальная партия Ляшко» и «Народный фронт».

Целью кулуарных переговоров является голосование за подтверждение мандата нынешнего премьера Владимира Гройсмана, срок которого «сплывает» 15 апреля.

Цена вопроса — переформатирование Кабинета министров «под Ляшко» и расширение функций председателя Нацбанка «под Яценюка».

Однако «радикалы» пока отрицают готовность пойти на сделку с большинством. В частности, как заверил Игорь Мосийчук, его политсила «не ведет никаких переговоров» с Банковой и лидером «НФ». Тем не менее, он не отрицает, что политики Ляшко «готовы создавать коалицию с силами, которые видят развитие Украины в промышленной экономике». Однако, по его словам, это может произойти «не раньше, чем пройдут выборы» в Раду.

В то же время, по данным источника издания, есть договоренности между Ляшко и Яценюком о том, что люди последнего войдут в список «РП».

«У них составлен длинный договор, который включает много уровней, включая проработку досрочных выборов», — утверждает источник.

Предметом «торга» Яценюка с Банковой в этом ракурсе, по его словам, являются: расширения полномочий Нацбанка в части управления новыми госбанками, а также увеличение базы рефинансирования и специализации банков.

Как комментирует информацию UBR, в таком случае НБУ сможет финансировать крупные частные и госпредприятия, параллельно устанавливая контроль над «откатными схемами».

Также отмечается, что, не смотря на заявления Яценюка о том, что он не хочет становиться главой НБУ, на самом деле он давно уже хочет покинуть «Народный фронт». Просто не находил «подходящего повода».

Напомним, ранее, в СМИ появилась информация о том, что нынешняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева собиралась подать в отставку. Однако, в НБУ опровергли эту информацию.

Позже было обнародовано мнение бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка о том, собирается ли он претендовать на должность главы Нацбанка.