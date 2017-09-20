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В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун

20.09.2017 19:22
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В Украине начнут пересаживать почки от трупных доноров — Супрун

Министерство здравоохранения Украины в 2018 году планирует внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора. О таких изменениях сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, пишет strana.ua.
"Шесть тысяч украинцев с почечной недостаточностью продолжают оставаться зависимыми от гемодиализа. В рамках проекта уже в 2018 году сможем проводить трансплантация почек в Украине – Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Львове", - написала она.
Проект трансплантации почек в Украине от донора-трупа в 2019-2020 году получит бюджет более, чем по 100 млн грн в год, добавляет Супрун. Согласно изменениям ведомства, в будущем обязанности трансплант-координатора будет выполнять врач-анестезиолог. Для этого изменят должностную инструкцию анестезиологов.
Также министерство разработало проект приказа относительно внесения изменений в инструкцию по изъятию органов у донора-трупа.



Теги: Донбасс, почки, донорство, пересадка
 
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