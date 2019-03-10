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Возвращение Донбасса: В законопроекте «О прощении» есть виды альтернативного наказания
Законопроект «О прощении» предусматривает не только смягчение наказания по ряду статей Уголовного кодекса Украины, но и виды альтернативного наказания за совершенные преступления на неподконтрольном Донбассе и в Крыму. Об этом рассказал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.
По его словам, за преступления, которые не относятся к тяжкой степени тяжести, в виде альтернативы предусмотрено уголовное наказание, не связанное с ограничением свободы. «Временное ограничение прав на 10 лет [за преступления средней степени тяжести]. Если человек совершил преступление небольшой степени тяжести, в качестве альтернативы тюремному сроку есть наказание в виде временного ограничения прав на 5 лет», – рассказывает Сенченко.
«Каких прав? Права на государственную службу, на работу в судебной системе, в составе избирательных комиссий, в органах правопорядка. Дальше – эти люди не смогут 5 или 10 лет возглавлять государственные учреждения, предприятия или организации. Они не смогут заниматься преподавательской деятельностью на этот срок, чтоб не "лечили" мозги детям», – продолжил он.
Эксперт добавил, что кроме этого, на этот срок осужденные должны быть лишены избирательных прав: «Если они раскаялись, сознались по определенной короткой судебной процедуре, то в этом случае к ним не применяется наказание в виде лишения свободы, а применяется альтернативное наказание».
Сенченко подчеркнул, что законопроект «О прощении» никого не освобождает от уголовной ответственности за преступления на Донбассе или в Крыму, но предусматривает смягчение наказания по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Он также заявил, что для возвращения Донбасса и Крыма Украине нужно постконфликтное законодательство, а из 6 млн украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях, около 1 млн человек могут попасть под уголовную ответственность, согласно действующим сейчас украинским законам.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, законопроект, альтернатива, возвращение
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