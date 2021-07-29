Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

29.07.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост наблюдается четвертый день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 29 июля.
"Среди новых случаев: детей – 60, медработников – 41. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 480 человек, летальных случаев – 25, выздоровели – 510 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровели 2 185 849 человек, летальных случаев – 52 916.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 195
Винницкая обл - 41
Волынская обл - 1
Днепропетровская обл - 34
Донецкая обл - 66
Житомирская обл - 19
Закарпатская обл - 10
Запорожская обл - 56
Ивано-Франковская обл - 8
Киевская обл - 29
Кировоградская обл - 10
Луганская обл - 22
Львовская обл - 28
Николаевская обл - 22
Одесская обл - 56
Полтавская обл - 16
Ровенская обл - 15
Сумская обл - 39
Тернопольская обл - 4
Харьковская обл - 70
Херсонская обл - 34
Хмельницкая обл - 21
Черкасская обл - 16
Черновицкая обл - 16
Черниговская обл - 18.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх