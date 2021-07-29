Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

29.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост наблюдается четвертый день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 29 июля.

"Среди новых случаев: детей – 60, медработников – 41. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 480 человек, летальных случаев – 25, выздоровели – 510 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 907 человек, выздоровели 2 185 849 человек, летальных случаев – 52 916.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 195

Винницкая обл - 41

Волынская обл - 1

Днепропетровская обл - 34

Донецкая обл - 66

Житомирская обл - 19

Закарпатская обл - 10

Запорожская обл - 56

Ивано-Франковская обл - 8

Киевская обл - 29

Кировоградская обл - 10

Луганская обл - 22

Львовская обл - 28

Николаевская обл - 22

Одесская обл - 56

Полтавская обл - 16

Ровенская обл - 15

Сумская обл - 39

Тернопольская обл - 4

Харьковская обл - 70

Херсонская обл - 34

Хмельницкая обл - 21

Черкасская обл - 16

Черновицкая обл - 16

Черниговская обл - 18.