В Донецкой области пострадал горняк

03.03.2018 10:24

29-летний мужчина получил травму во время выполнения подземных работ на шахте "Украина" в г. Украинск (подконтрольная часть Донецкой области).



В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от медработников, что каретой скорой помощи был доставлен мужчина с травмами головы, которые он получил на одной из местных шахт.



В ходе проверки было установлено, что при выполнении подземных работ горняк был травмирован куском породы. Сейчас мужчина находится в травматологическом отделении местной больницы.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.