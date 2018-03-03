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В Донецкой области пострадал горняк

03.03.2018 10:24
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В Донецкой области пострадал горняк

29-летний мужчина получил травму во время выполнения подземных работ на шахте "Украина" в г. Украинск (подконтрольная часть Донецкой области).

В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от медработников, что каретой скорой помощи был доставлен мужчина с травмами головы, которые он получил на одной из местных шахт.

В ходе проверки было установлено, что при выполнении подземных работ горняк был травмирован куском породы. Сейчас мужчина находится в травматологическом отделении местной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.



Теги: Донбасс, шахтер , шахта, полиция, травма
 
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