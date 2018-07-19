Сообщается о смерти наемника из Молдовы, воевавшего за «ДНР»

19.07.2018 14:40

Сообщается о смерти наемника из Молдовы Бецияна Олега Георгиевича, воевавшего в составе «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, умер наемник из Молдовы Бециян Олег Георгиевич. О Бецияне известно, что он родился 21 декабря 1973 года в городе Бричаны, Молдова, воевал в составе «Пятнашки», умер 18 июля 2018 года.

Из переписки близких в соцсетях известно, что перед этим Бециян, по всей видимости, заболел, неделю находился в коме и почти не получал медицинской помощи. Также близкие переживают, что «по закону» не смогут привезти тело на родину для погребения.