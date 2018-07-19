Справку ВПЛ могут получать несовершеннолетние

19.07.2018 15:41

Кабинет министров Украины доработал порядок получения справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) несовершеннолетними. Теперь несовершеннолетние дети-переселенцы, получившие паспорт гражданина Украины (выдается с 14-ти лет), смогут самостоятельно обращаться за назначением адресной помощи.

Об этом сообщает «ЛІГА. Закон».

Так, получить справку о постановке на учет ВПЛ отныне имеют право и:

несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места жительства, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах;

люди, жилые помещения которых разрушены или стали непригодными для проживания в результате проведения АТО, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры).

Такие изменения в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица Кабмин внес своим Постановлением № 548 от 11 июля 2018 года, которое вступает в силу со дня опубликования. Также, согласно изменениям, несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, теперь могут самостоятельно обращаться за назначением пособия.