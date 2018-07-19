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Справку ВПЛ могут получать несовершеннолетние
Кабинет министров Украины доработал порядок получения справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) несовершеннолетними. Теперь несовершеннолетние дети-переселенцы, получившие паспорт гражданина Украины (выдается с 14-ти лет), смогут самостоятельно обращаться за назначением адресной помощи.
Об этом сообщает «ЛІГА. Закон».
Так, получить справку о постановке на учет ВПЛ отныне имеют право и:
несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места жительства, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах;
люди, жилые помещения которых разрушены или стали непригодными для проживания в результате проведения АТО, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры).
Такие изменения в Порядок оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица Кабмин внес своим Постановлением № 548 от 11 июля 2018 года, которое вступает в силу со дня опубликования. Также, согласно изменениям, несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, теперь могут самостоятельно обращаться за назначением пособия.
Теги: Украина, Донбасс, несовершеннолетний, пособие, паспорт, Кабмин, АТО, переселенцы, справка, ВПЛ
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