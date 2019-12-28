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В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку
28.12.2019 08:30
В Дружковке на Донетчине на Рождество с городской елки неизвестные украли более 20 елочных украшений, общая стоимость которых более 7 тыс. грн, передает "ГолосUa".
Об этом сообщила начальница управления культуры Дружковского городского совета Юлия Пивоварова.
Она отметила, что утром коммунальщики заметили, что кто-то срезал 21 новогодний шарик.
Общая сумма убытков - 7350 гривен, то есть по 350 гривен за шарик. Горсовет написал заявление в полицию о краже игрушек. Открыто уголовное производство.
Сообщается, что отныне ночью елку будет охранять наряд полиции.
Теги: Дружковка, кража, елка
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