Сборная Украины по футболу U17 завоевала путевку на Евро-2017

29.03.2017 10:00

Юношеская сборная команда Украины, сформированная из игроков 2000 года рождения, вышла на чемпионат Европы 2017 года, сообщает Обозреватель.

Команда Сергея Попова получила путевку на континентальное первенство благодаря мячу, забитому на третьей минуте компенсированного арбитром времени, и волевой победе над командой Австрии.

Предматчевая ситуация была для Украинской не слишком радужной. "Сине-желтые" имели лишь три очка в активе после двух игр, а впереди с четырьмя пунктами расположились команды Франции и Австрии. Именно поэтому, для выхода на международный форум, команде Попова необходимо было в очном противостоянии переиграть австрийцев.

Невероятная развязка произошла уже в компенсированное арбитром время: на третьей добавленной минуте Мащенко заработал аут недалеко от ворот соперников и Кащук точным "выстрелом" вывел сборную 17-летних на чемпионат Европы в Хорватии.