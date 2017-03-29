- Сборная Украины по футболу U17 завоевала путевку на Евро-201710:00
- УЕФА выделила два миллиона евро на развитие крымского футбола14:30
- Турецкий гранд хочет купить двух звезд сборной Украины21:45
- «Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка15:30
- «Донбасс» обыгрывает «Кременчук» в первом матче финальной серии07:03
- Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT16:32
- ГПУ раскрыла схемы хищения денег при подготовке к Евро-201216:15
- В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой09:15
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»19:55
Сборная Украины по футболу U17 завоевала путевку на Евро-2017
Юношеская сборная команда Украины, сформированная из игроков 2000 года рождения, вышла на чемпионат Европы 2017 года, сообщает Обозреватель.
Команда Сергея Попова получила путевку на континентальное первенство благодаря мячу, забитому на третьей минуте компенсированного арбитром времени, и волевой победе над командой Австрии.
Предматчевая ситуация была для Украинской не слишком радужной. "Сине-желтые" имели лишь три очка в активе после двух игр, а впереди с четырьмя пунктами расположились команды Франции и Австрии. Именно поэтому, для выхода на международный форум, команде Попова необходимо было в очном противостоянии переиграть австрийцев.
Невероятная развязка произошла уже в компенсированное арбитром время: на третьей добавленной минуте Мащенко заработал аут недалеко от ворот соперников и Кащук точным "выстрелом" вывел сборную 17-летних на чемпионат Европы в Хорватии.
Теги: Чемпионат Европы, U-17, Сборная Украины
- Фиджи выгоняет дипломатических представителей соседних стран
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- Билеты на ЕВРО-2012 будут продавать уже весной 2011 года
- "Молодежка" - в плей-офф!
- Украинские холодильники NORD теперь будут производить в Китае09:40
- Сотни задержанных боевиков "л-днр" отказываются возвращаться в обмен на украинцев09:18
- Резонансный приговор украинскому генералу: Муженко выступил с заявлением09:00
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.20:15
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие18:46
- Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?17:00
- На оккупированном Донбассе процветает дезертирство: путинские наемники и местные боевики "ДНР" массово бегут с линии фронта16:00
- Отопительный сезон в Мариуполе может завершиться через несколько дней 15:20
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы 14:00
- В Раде решили избавиться еще от одного советского праздника10:10
- Сборная Украины по футболу U17 завоевала путевку на Евро-201710:00
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Украинские холодильники NORD теперь будут производить в Китае09:40
- Samsung представила 10-метровый жидкокристаллический киноэкран09:30
- Сотни задержанных боевиков "л-днр" отказываются возвращаться в обмен на украинцев09:18
- Резонансный приговор украинскому генералу: Муженко выступил с заявлением09:00
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- В Днепре подросток бросился под машину. ВИДЕО08:23
- Сбербанк в Украине снял ограничения на выдачу наличных07:46
- «Закон Чорновил» от Порошенко. Зачем власть «бьет декларациями» по антикоррупционерам?09:53
- Кредиты МВФ разошлись по карманам08:39
- Минздрав обнародовал список бесплатных лекарств22:15
- Нелегальное производство древесного угля может превратить Украину в Гаити21:04
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка10:37
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта