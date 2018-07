Microsoft выпустила "народный" планшет

10.07.2018 15:40

Компания Microsoft представила 10-дюймовый планшет Surface Go по цене от $399. Гаджет стал самым компактным и дешевым устройством в линейке Surface, информирует Новое время.

"Когда мы разработали это устройство, мы должны были спросить себя, чего хотят люди от 10-дюймовой поверхности. Ответы кажутся очевидными - легкость, производительность и доступность для большего количества людей", - говорится в официальном блоге компании.

Microsoft Surface Go оснащается 10-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1800 x 1200 пикселей, процессором Intel Pentium Gold 4415Y седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ SSD. Порты включают слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для наушников и USB Type-C. Планшет также оснащен фирменным разъемом Surface Connect.

Планшет поддерживает биометрическую аутентификацию пользователей за счет технологии Windows Hello и расположенной на фронтальной панели камеры разрешением 5 Мп. Эта камера позволяет записывать видео разрешением Full HD.

На планшет предустанавливается ОС Windows 10 в режиме S Mode, который можно бесплатно переключить на полноценную Windows 10 Home.

Surface Go будет доступен для предварительного заказа начиная с 10 июля на следующих рынках: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Польша, Италия, Португалия и Испания. Модель 4+64 ГБ стоит $399, а 8+128 ГБ — $549.

Теги: Microsoft