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Архив - Наука и технологии

В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова

16.01.2020 13:00
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В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова

В Индонезии из-за подъема воды в океане полностью затонули два безлюдных острова, один из которых был частью национального парка, сообщает Телеканал новостей «24».
Кроме того, в провинции Южная Суматра есть еще четыре острова, которые расположены всего на 4 метра выше уровня моря. Экологи считают, что если не будут приняты экстренные меры, которые помогли бы решить климатическую катастрофу, эти острова также уйдут под воду в ближайшее время. Причиной того, что острова затонули, экологи называют глобальное потепление.


 
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