Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз

10.02.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз

За четыре дня приложения Дія скачали более миллиона раз, сообщил в понедельник, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Корреспондент.net.
"1 047 403 уникальных пользователей - те, кто загрузили Дію без прохождения авторизации. 870 094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки", - отметил он.
Также Федоров сообщил, что Дія опережает по загрузкам такие популярные мессенджеры, как Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. "Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market - топ-бесплатных", - подытожил министр.
Более детальная информация о загрузках Дії:
646 141 - пользователей Android;
398 160 - пользователей iOS;
869 964 - запросов на получение прав;
463 552 - выданных прав;
869 396 - запросов на получение техпаспорта;
378 339 - выданных техпаспортов.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх