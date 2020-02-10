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Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз
За четыре дня приложения Дія скачали более миллиона раз, сообщил в понедельник, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Корреспондент.net.
"1 047 403 уникальных пользователей - те, кто загрузили Дію без прохождения авторизации. 870 094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки", - отметил он.
Также Федоров сообщил, что Дія опережает по загрузкам такие популярные мессенджеры, как Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. "Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market - топ-бесплатных", - подытожил министр.
Более детальная информация о загрузках Дії:
646 141 - пользователей Android;
398 160 - пользователей iOS;
869 964 - запросов на получение прав;
463 552 - выданных прав;
869 396 - запросов на получение техпаспорта;
378 339 - выданных техпаспортов.
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