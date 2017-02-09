- Вихідний на 8 березня - це відлуння "совка" - В'ятрович16:12
- Кабмин нашел новый источник финансирования строительства дорог15:40
- Скандал в психбольнице Ахтырки: пациентов не лечили и держали в ледяных палатах15:25
- Порошенко домовився з Трампом про візит в США15:17
- Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»15:02
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- Смерть Виктора Чанова: комментарий полиции14:35
- «Приват» придумал оригинальный способ борьбы с ворами 13:58
- ЛИТВА ОБЛЕГЧИЛА ПРОЦЕДУРУ ТРУДОУСТРОЙСВА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ13:42
- ВИКТОР ЧАНОВ УМЕР ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА НЕГО13:29
Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал теплопоставляющую компанию «Киевэнерго» на 17,959 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева.
Как сообщила пресс-служба АМКУ, коллегия комитета установила, что «Киевэнерго» создавало препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям «ЭК Энолл» и «Карбон», на рынок поставки электрической энергии, передает УНИАН.
«ПАО «Киевэнерго» ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии», - отмечается в сообщении.
За это нарушение на «Киевэнерго» наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, сюрприз, Киевэнерго
- На грузинском шоу "Что? Где? Когда?" произошло невероятно красивое событие (ВИДЕО)
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Донецкая фан-зона готовит сюрприз
- Коалиция будет работать и без Ляшко
- Телеканал «Донбасс» развенчивает мифы и готовит сюрпризы
- День влюбленных: куда журналистов приводят мечты
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Смерть «Гиви»: в «ДНР» заявили, что нашли заказчиков14:14
- Блокада ОРДЛО: кто отвечал за подвоз «титушек» и курировал провокаторов, - ИС13:17
- Генпрокуратуре разрешили арестовать Захарченко13:05
- Мариуполю грозит энергетическая катастрофа12:42
- Шкиряк рассказал правду об огнемете «Шмель», из которого убили Гиви12:05
- Ситуация в АТО: российских оккупантов массово госпитализируют11:55
- Почему «Гиви» нужен был Украине живым – «киборг»10:10
- Светлодарская дуга: боевики подтянули танки и САУ — волонтер09:10
- Вихідний на 8 березня - це відлуння "совка" - В'ятрович16:12
- Момент вибуху на АЕС у Франції зняли на камеру (відео)16:01
- Кабмин нашел новый источник финансирования строительства дорог15:40
- Скандал в психбольнице Ахтырки: пациентов не лечили и держали в ледяных палатах15:25
- Порошенко домовився з Трампом про візит в США15:17
- Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»15:02
- На Маріупольському напрямку терористи знеструмили 3 села - штаб АТО14:49
- В Лондоне открылась выставка, посвященная эволюции роботов (ВИДЕО)14:40
- Смерть Виктора Чанова: комментарий полиции14:35
- Оккупанты обстреляли Зановскую насосную станцию: 5 тыс человек остались без воды, - ЛОГА14:28
- Як підвищити самооцінку в колективі?08:42
- Фронтовой словарь обывателя08:35
- Окропило сугробы стеклянными брызгами08:20
- ТОП 3 способи лікування ангіни08:12
- Бизнесменов с каждым днём становится меньше08:05
- Трагедия произошла в семье принца Чарльза07:31
- Лучший способ вылечиться20:46
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО14:23
- Господа украинские коррупционеры! Вас скоро будут убивать14:05
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- Под Мариуполем начался ад
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- В Украине собрана армия «зеленых человечков», готовых убивать украинцев. ВИДЕО
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
- Убийство Гиви может стать для Украины большой проблемой - Геращенко
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание