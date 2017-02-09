Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»

09.02.2017 15:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал теплопоставляющую компанию «Киевэнерго» на 17,959 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, коллегия комитета установила, что «Киевэнерго» создавало препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям «ЭК Энолл» и «Карбон», на рынок поставки электрической энергии, передает УНИАН.

«ПАО «Киевэнерго» ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии», - отмечается в сообщении.

За это нарушение на «Киевэнерго» наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, сюрприз, Киевэнерго
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх