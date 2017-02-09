Антимонопольщики преподнесли неприятный сюрприз «Киевэнерго»

09.02.2017 15:02

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал теплопоставляющую компанию «Киевэнерго» на 17,959 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, коллегия комитета установила, что «Киевэнерго» создавало препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям «ЭК Энолл» и «Карбон», на рынок поставки электрической энергии, передает УНИАН.

«ПАО «Киевэнерго» ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии», - отмечается в сообщении.

За это нарушение на «Киевэнерго» наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.

Источник: from-ua.com