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Рада приняла закон о бесплатном питании детей переселенцев
Народные депутаты поддержали проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц (№0930) – во втором чтении и в целом. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, передает Depo.Донбасс.
Согласно пояснительной записке, основной целью принятия законопроекта является усиление социальной защиты внутренне перемещенных лиц путем создания правовых условий для обеспечения бесплатным питанием их детей, которые воспитываются и обучаются в образовательных учреждениях, а также обеспечение детским питанием новорожденных детей.
Как отмечается принятие законопроекта и его реализация создаст дополнительные социальные гарантии для детей из числа внутренне перемещенных лиц в виде обеспечения бесплатным питанием.
Это станет своего рода следующим шагом в улучшении социальной защиты вынужденных переселенцев и их материальном обеспечении со стороны государства.
Теги: закон, дети, Верховная Рада, переселенец
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