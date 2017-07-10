По стопам матери: 19-летняя дочь Умы Турман сыграет главную роль в фильме

10.07.2017 13:58

Она снимется в новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", который был опубликован в еще в позапрошлом веке

Майе Турман-Хоук на днях исполнилось 19 лет. И к своему празднику она получила отличный подарок – главную роль в новой мелодраме.

Известно, что она снимется в новой экранизации романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", который был опубликован в еще в позапрошлом веке.

Также в новом проекте BBC примут участие Анджела Лэндсбери, известная по сериалу "Она написала убийство", и Майкл Гэмбон, сыгравший в том числе профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Картина будет разделена на три серии, съемки начнутся в следующем месяце.

Отмечается, что актерская карьера Майи Хоук могла начаться еще в прошлом году. Режиссер София Коппола рассматривала ее на главную роль в фильме "Русалочка", однако продюсеры настояли на другой молодой артистке — Хлое Морец. Поговаривали, что мнение режиссера не совпало с продюсерским, и именно поэтому Коппола ушла из проекта.

Напомним, что в сентябре дочь Умы Турман и актера Итана Хоука согласилась представлять весеннюю коллекцию бренда AllSaints. Майя стала героиней мини-фильма и фотосессии. Темой рекламной кампании стал Вудсток.

Источник: http://www.segodnya.ua