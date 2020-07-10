В Израиле зафиксирован суточный рекорд новых случаев Covid-19

10.07.2020 17:00

В течение последних суток в Израиле зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом. Covid-19 подтвердили у 1464 человек. Об этом сообщает издание DW.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 35,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что в связи с вспышкой заболевания израильское правительство 10 июля приняло решение ограничить передвижение граждан в пяти городах, в частности в Иерусалиме.