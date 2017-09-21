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Польза медитации в современном мире
Популярность медитации в современном мире огромна, и эта духовная практика с каждым днем обретает еще больше поклонников. Объясняется это, прежде всего, тем, что в расслабленном состоянии «полного погружения в себя» человек способен отключаться от внешней среды - бытовых проблем, стресса. Нередко случается и так, что медитация приводит к обретению духовного спокойствия, гармонии, и с ее помощью можно развить в себе интуицию.
Однако, ее польза этим не ограничивается, и в настоящее время известно множество положительных свойств этой практики:
Полезные свойства медитации:
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Медитация оказывает положительное воздействие на нервную систему и помогает избавиться от депрессии. Недавние исследования выявили, что практикующие медитацию менее подвержены приступам паники, тревоги, что позволяет рекомендовать эту технику в качестве антидепрессанта.
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Медитация способна активизировать деятельность головного мозга, что, в свою очередь, помогает развить в себе неординарные способности. У людей наблюдается повышение работоспособности, улучшается внимание, память, концентрации на выполняемой деятельности.
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Медитация также способствует увеличению «болевого порога» у людей. Иными словами, практикующие медитацию более устойчивы к внешнему негативному воздействию.
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Кроме всего прочего, медитация благотворно влияет на иммунную систему организма, снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Полное расслабление всех органов тела приводит к расширению сосудов, а это помогает снизить кровяное давление. К тому же, медитация помогает устранить любые воспалительные процессы на клеточном уровне.
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Существуют некоторые данные о том, что медитация способна продлевать жизнь. Происходит это за счет того, что организм избавлен от постоянного напряжения физических и духовных сил и находится в позитивном состоянии.
- Медитация дарит спокойный и крепкий сон. Одна из причин бессонницы – умственная нагрузка в течение дня. Ночью мозг «переваривает» информацию и впечатления, полученные в течние дня, и, если не избавиться от этих мыслей и впечатлений, то мозгу на отдых ночью остается очень мало времени. Медитация и некоторые другие практики помогают уму и телу расслабиться, прийти в состояние покоя т гармонии. Медитация помогает снять стресс и усталость, накопившиеся за день, и однозначно улучшает сон.
Медитация оказывает благоприятное воздействие на сферы жизни человека, в том числе, и на личные отношения. Люди становятся терпимее друг к другу, учатся состраданию и взаимопониманию.
Для обретения гармонии, оказывается, требуется совсем немного – нужно всего лишь уделить своему эмоциональному и физическому состоянию здоровья несколько минут тишины и покоя в день, а результатом станет улучшение качества жизни во всех областях. Ведь путь к просветлению лежит через самопознание, и медитация помогает развить все необходимые для этого внутренние ресурсы.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, здоровье, польза, медитация
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