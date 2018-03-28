Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей

28.03.2018 09:31

Симпатия — это способность чувствовать сострадание к другим людям. Эмпатия идет дальше. Быть чувствительным человеком означает, что вы обладаете способностью не только распознавать эмоции других людей, но и сами переживаете их, будто они ваши собственные.

Зачастую слишком чувствительные люди пропускают через себя много боли, что причиняет им сильное страдание. Это ранит их эмоционально и мешает нормально жить.

Если вам когда-либо приходилось находиться в комнате с негативно настроенным человеком, вы знаете, насколько осязаемыми могут быть его эмоции. В этот момент можно почувствовать, как вся его тяжелая энергетика просачивается в вас, и ваше настроение опускается до нуля.

Умение защищаться от такой токсичной энергии – очень важный жизненный инструмент, так как эмоциональный настрой, который вы испытываете, влияет на ваше умственное, физическое и духовное состояние.

Вот 5 способов, чтобы защитить себя от влияния людей с негативной энергетикой.

1. Вы не можете угодить всем.

Если кто-то жалуется на вас, сплетничает за вашей спиной или грубо разговаривает с вами, не принимайте это близко к сердцу и не зацикливайтесь на попытках убедить в своей правоте. Это лишь позволит данному человеку подпитаться вашей энергией и сделает вас энергетически и эмоционально зависимым от его мнения.

Относитесь к себе с уважением и поймите, что это совершенно нормально, если вы кому-то не нравитесь. Разные люди имеют свои симпатии и антипатии. Лучше научитесь любить себя. Эта любовь будет действовать, как защитное поле вокруг вашей личности.

2. Научитесь говорить «НЕТ».

Если к вам пришел гость, вы позволите ему зайти в грязной обуви в ваш дом, или же потребуете, чтобы он снял или почистил обувь, прежде чем он войдет в ваше личное пространство? Что если вы пригласите кого-то поужинать с вами один раз, а он будет являться к вам каждый вечер в течение всего месяца? А что если он вообще решит остаться жить у вас, так как ему так удобнее добираться до работы? И все это, естественно, без вашего приглашения.

Щедрость – это прекрасное качество, но есть определенная граница, которой необходимо придерживаться, чтобы вас не растоптали. Не отдавайте себя на растерзание эмоциональным вампирам, скептически настроенным людям и нахлебникам. Устанавливайте границы и защищайте их!

Это ваша жизнь. Ваше тело, пространство и личное время — это ваши священные храмы, поэтому тщательно отбирайте тех людей, которым будет разрешен доступ к ним. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить «нет» так часто, как вы считаете нужным. Установите четкие стандарты того, что вы ожидаете от других, прежде чем им позволить занять место в вашей жизни.

3. Прекратите кормить зверя.

Выше был употреблен термин «эмоциональные вампиры». Речь идет о паразитических личностях, которые буквально питаются вашим вниманием и привязанностями, оставляя вас эмоционально опустошенным. Прежде чем начать вкладывать в этих людей свои эмоции, подумайте о том, что в конечном итоге вы потеряете всю свою энергию, не сделав даже шага в сторону решения их проблем. Вы никогда не сможете удовлетворить их жажду в вашей любви, если они полны решимости чувствовать и вести себя, как жертва.

Вы можете предложить свою поддержку тем, кто в ней нуждается: другу или даже незнакомому человеку. Но постарайтесь не упустить из внимания тот момент, когда ваши усилия начнут становиться излишними или когда люди, призывающие вас к помощи, больше станут похожими на соперников, борющихся за ваше внимание.

Вы не обязаны решать проблемы других людей, особенно когда они сами не хотят этого. Они просто хотят, чтобы их бесконечно жалели. Поэтому вы должны знать, когда нужно уйти! Когда вы почувствуете, что ваши внутренние ресурсы истощаются, просто уйдите в сторону и оставьте все как есть. Нет ничего плохого в том, что вы отказываетесь принимать участие в чьей-то надуманной драме.

4. Возвращение к природе.

Иногда вам действительно нужна передышка от всех людей, которые вас окружают. Поэтому возьмите выходные, день или даже час, и отправляйтесь куда-нибудь погулять на природу. Пусть звуки природы заменят вам поток болтовни современного мира. Обратите внимание на простоту мира природы и на то, как гармонично сосуществуют друг с другом растительный и животный миры.

Дышите глубоко, настройтесь на медитацию. Сконцентрируйтесь на том, чтобы наполнять свое тело свежим воздухом и поднять настроение. И когда вы вернетесь в повседневную жизнь, вы почувствуете себя отдохнувшим и защищенным от поглощения отрицательной энергии окружающих людей.

5. Возьмите ответственность за свои мысли и эмоции.

Вы несете полную ответственность за состояние своего внутреннего мира. И если какой-либо его аспект не сбалансирован, вы всегда можете это исправить. Вы обладаете самим сильным влиянием на самого себя, и эта власть намного сильнее воздействия других людей.

Как только вы решите отвечать за свои чувства, вы освободите себя от влияния окружающих. Когда вы уверены в том, кто вы и как хотите себя чувствовать, другим людям будет очень сложно нарушить ваше душевное равновесие.

Совершите сознательный выбор и сделайте свою жизнь лучше. Выбирайте для себя только те ситуации, которые повышают количество вашей позитивной энергию. Научитесь любить себя, и тогда вы обязательно найдете в себе силы сказать «нет», когда это необходимо, и покинуть ту компанию людей, которая вам не подходит.

Помните, что вы несете ответственность за свою жизнь. Сделайте это для себя, и сделайте это хорошо

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на jmore.club



