Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление

19.06.2018 07:30

Генерал-лейтенант украинской армии Игорь Романенко считает, что Россия готова при определенных условиях вывести свои войска из Донбасса. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".

По словам военного, Путин неспроста лишил продлить пребывание Суркова на посту своего помощника и куратора террористических группировок "Л/ДНР" на Донбассе. Перед соратником президента страны-агрессора будет стоять задача вывести российские войска из зоны ООС и обеспечить политическую гегемонию Москвы на оккупированных районах. Романенко отмечает, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация на Донбассе Россию категорически не устраивает: Москва планировала реализовать в ОРДЛО чеченский сценарий, при котором захваченные районы Донбасса должны были вернуться под юрисдикцию Украины в условиях тотального политического контроля над данными территориями со стороны России. Впрочем, подчеркивает генерал, Киев ни в коем случае не намерен идти навстречу Кремлю.