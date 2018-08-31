Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления

31.08.2018 20:40

Во вторник, 28 августа, на ежегодной конференции ESC в Мюнхене представили обновленные совместные рекомендации Европейского кардиологического общества (ESC) и Европейского общества по лечению гипертонии (ESH). Также новые правила по измерению артериального давления опубликованы в издании European Heart Journal.

Так, если сравнивать с прежними рекомендациями от 2013 года, в новом руководстве по терапии артериальной гипертензии появилось несколько важных изменений.

Если раньше при лечении заболевания целью было снижение артериального давления до показателей ниже 140 на 90 миллиметров ртутного столба (мм рт. столба), то теперь верхней границей нормы считаются значения 130 на 80 мм рт. столба.

Кроме того, желательно, чтобы у пациентов моложе 65 лет показатели систолического («верхнего») давления были в пределах 120–129 мм рт. столба, говорится в руководстве.

Что касается пациентов старше 65 лет, то если прежде нормой для них считались значения систолического давления в пределах 140–150 мм рт. столба, то теперь врачам необходимо добиваться снижения этих показателей до 130–139 мм рт. столба.

Такие же показатели рекомендуются теперь и для людей старше 80 лет, если они хорошо переносят лечение гипертонии (до сих пор таким возрастным пациентам рекомендовали снижать «верхнее» давление до 140–150 мм рт. столба).

Отмечается, что в результате лечения гипертонии значения диастолического («нижнего») давления у всех групп пациентов, независимо от степени риска и сопутствующих заболеваний, должны снижаться не до 90, как было принято делать раньше, а до 80 мм рт. столба и ниже.

Источник: https://from-ua.com