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Какие праздники отмечают 17 января
Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.
Водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля - все это изобретено детьми.
Датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. Некоторые умозаключения ученого на много десятков лет опередили эпоху.
Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия ученого.
Именины сегодня празднуют: Антон, Александр, Артем, Афанасий, Зина, Иосиф, Марк, Наркисс, Никанор, Николай, Родион, Степан, Тимофей, Тит, Тихик, Трофим, Филипп, Хрисанф, Яков, Евфимия
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, дети, праздники, изобретение
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- В Енакиево над детским центром обвалился козырек. Есть пострадавшие10:21
- У "ДНР" заявляють, що Донецьк зазнав мінометного обстрілу10:16
- В Донецке появились листовки обличающие главаря «ДНР» Пушилина10:09
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Мусор в Донецке: в грязи утопает целый район. Отходы хотят отнести Пушилину09:33
- У боевиков 10 убитых за сутки: защитники Украины отомстили оккупантам РФ за ранения побратимов на Донбассе09:26
- Ситуация на блокпостах: сотни машин и огромные очереди у «Майорское»09:21
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
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