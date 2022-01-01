Зачем вкладываться в энергоэффективность?

01.01.2022 09:00

Каждый отопительный сезон актуализирует проблему энергоэффективности. В этом году на фоне мирового энергетического кризиса, дорогостоящего газа и минимальных запасов угля в Украине вопрос возникает особенно остро. Энергоэффективные меры способны сделать наши дома теплее и помочь сэкономить деньги. Быть или не быть энергоэффективным, ответы искали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Проблема, касающаяся каждого

Энергоэффективность – это рациональное потребление энергоресурсов. Например, отопление дома меньшим количеством энергии или более экономное потребление электричества. Общий уровень энергоэффективности в стране зависит от каждого потребителя энергии, и, к сожалению, до сих пор в Украине он достаточно низкий.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев объясняет: «Сегодня Украина потребляет на 30% больше энергоресурсов, чем другие страны Европы. Причина – устаревший жилищный фонд, неэффективные админздания и энергозатратные коммуникации. Эту проблему нужно решать, потому что именно она делает нас энергетически зависимыми».

Долгое время в стране не было государственной энергоэффективной политики, а сами украинцы не готовы были вкладываться в эту сферу.

«Потребовалось буквально десятки лет, например, чтобы убедить большинство украинцев, что металлопластиковые окна являются выгодным вложением денег – как с точки зрения большего уровня комфорта, так и самой энергоэффективности. Сколько времени еще нужно, чтобы все поняли, что вложения в другие меры повышения уровня комфорта и энергоэффективности, вплоть до комплексной модернизации домов, еще выгоднее? И сейчас мы говорим о важном, но только одном из сегментов экономики, где есть очевидный резерв энергоэффективности. А другие сегменты – коммунальное хозяйство, промышленность, урбанистическая и транспортная инфраструктура?» – подчеркивает глава Государственного агентства по энергоэффективности Валерий Безус.

«Теплые кредиты» и децентрализация

Эксперты говорят, что несмотря на низкий уровень энергоэффективности, ситуация начала улучшаться в 2014 году, когда государство начало выдавать украинцам так называемые «теплые кредиты». Сначала деньги можно было потратить только на замену газовых котлов на твердотопливные, впоследствии программу расширили на приобретение другого оборудования и материалов. Сейчас кредит можно использовать на покупку радиаторов отопления, регуляторов температуры воздуха, счетчиков, окон и дверей с энергосберегающим стеклом и многих других энергосберегающих материалов. В 2021 году банки выдали «теплых кредитов» на 400 млн грн. В настоящее время рассматривается продолжение программы на следующий 2022 год.

Со стартом децентрализации также возрос спрос на региональные программы по утеплению. Эксперты говорят, что общины особенно заинтересованы в энергоэффективных мерах, что позволяет снизить энергопотребление и сэкономить средства местного бюджета. Проекты по энергоэффективности финансируются как государством, так и международными партнерами, в частности, в рамках совместного проекта с Европейским инвестиционным банком «Энергоэффективность общественных зданий в Украине».

Среди уже реализованных успешных примеров можно выделить город Славянск. Там модернизировали центр первичной медицинской помощи. Заменили старые окна и двери, произвели термоизоляцию стен, крыши, установили индивидуальный теплопункт. Теперь медицинское учреждение экономит до 45% потребления тепловой энергии. Еще одним удачным примером стал город Славутич с модернизацией школы. Общее количество инвестиций составило 16,8 млн грн, экономия – более 1 млн грн в год. В школе модернизировали ограждающие конструкции, благодаря чему снизили потерю тепла через крышу, окна и стены.

«Большая термомодернизация»

Не стоит на месте и формирование государственной политики. Так, в ноябре президент Владимир Зеленский подписал закон об энергоэффективности. Цель закона – стимулировать энергоэффективность во всех секторах экономики. Документ имплементирует европейское законодательство, в частности устанавливает нормы мониторинга энергетической эффективности и термомодернизации зданий.

Закон обязывает правительство ежегодно предусматривать в государственном бюджете расходы на программы повышения энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета. Также правительство должно создать целевые программы энергетической модернизации жилищного фонда. Повышение энергоэффективности должно касаться не только частных домохозяйств, но и систем централизованного снабжения тепловой энергией, питьевой водой и водоотводом.

Согласно закону, квитанции на оплату услуг по распределению природного газа будут содержать информацию об энергоэффективных мерах. Крупные предприятия будут обязаны раз в 4 года проводить энергоаудит. Органы государственной власти и местного самоуправления должны покупать оборудование с высоким классом энергоэффективности.

Закон уже вступил в силу, а отдельные его положения должны заработать через год. Дальше дело за Кабмином. В настоящее время правительство уже утвердило бюджет на утепление многоквартирных жилых домов в 2022 году.

«На следующий год закладывается 2,7 миллиарда из государственного бюджета, и аналогичная сумма предоставляется нашими партнерами, международными донорскими организациями. То есть на следующий год на мероприятия по энергоэффективности и утеплению жилых домов будет заложено более 5,5 миллиарда гривен», – отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Как анонсировали в правительстве, в следующем году программа энергоэффективности станет частью «Большого строительства» и получит название «Большая термомодернизация». В ее рамках планируют утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов и больниц. Всего за следующие три года государство планирует вложить в программу энергоэффективности более 100 млрдгрн.

Эксперты говорят, несмотря на медленные темпы, процесс повышения энергоэффективности в Украине запущен. Появляется все больше новых качественных зданий, старые утепляются, украинцы все больше обращают внимание на экономию ресурсов. И главное приходит понимание, что дело не только в платежках за тепло, но и в комфорте.