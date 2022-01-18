Трансплантация как единственная надежда на жизнь

18.01.2022 17:00

В начале января Президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы трансплантации органов в Украине. Документ разрешает посмертное донорство, согласие на которое можно будет оформить даже в электронной форме. Почему это очень важный закон для всей медицинской отрасли, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Проблемы и достижения

По данным Минздрава, ежегодно более 5 тысяч украинцев нуждаются в трансплантации органов. До недавнего времени для этого нужно было ехать за границу и месяцами ждать своей очереди. С начала пандемии коронавируса все стало еще сложнее, многие страны закрыли границы, так что пациенты не могли попасть на операции.

В Украине сфера трансплантации органов только начала развиваться. Подобные операции стали возможны с 2019 года, когда вступил в силу закон, разрешивший пересадку органов. В том же году было сделано 78 трансплантаций, а в 2020 – уже 129. В 2021 году украинские врачи провели рекордные 313 трансплантаций за год. Было пересажено 229 почек, 50 печенок и 32 сердца. Впервые в Украине была проведена пересадка сердца детям, трансплантация легких и одновременная трансплантация сердца и почек.

По данным Украинского центра трансплант-координации, сейчас уже работает 27 центров трансплантации. Расходы на операции полностью покрываются из Государственного бюджета. За трансплантацию почки в Украине больница получает от государства 801 тыс. грн, печени – 1,428 млн грн, сердца – более 2 млн грн, за трансплантацию костного мозга от несемейного донора – более 2,4 млн грн. Средняя стоимость такого же лечения за границей – 3,5 млн грн за трансплантацию печени, более 3 млн грн – костного мозга.

В планах на 2022 год в дальнейшем увеличивать количество трансплантаций органов. В госбюджете на это заложено 939,5 млн. грн. Также в этом году в Минздраве планируется урегулировать вопросы трансплантации тканей.

«Это позволит больницам создавать госпитальные банки тканей. А это позволит поднять на новый уровень предоставления специализированной ортопедической и хирургической медицинской помощи с восстановлением работоспособности больных после бытовых, военных, спортивных травматических повреждений, при врожденных пороках и многих других заболеваниях, требующих реконструктивных и пластических вмешательств», – отмечает министр здравоохраненияВиктор Ляшко.

Эксперты говорят, что несмотря на увеличение количества трансплантаций, работы еще очень много. Необходимы законодательные изменения, закупка оборудования для проведения пересадок, подготовка специалистов.

Новый закон и развитие системы

Новый закон, который Президент подписал в начале января, должен продолжить развитие системы трансплантации в Украине. В частности, документ предусматривает создание Единой государственной системы трансплантации, через которую будут подбирать пары донор-реципиент. Это будет происходить в автоматическом режиме без вмешательства человека в работу системы. Выбор реципиента из листа ожидания будет происходить с учетом того, насколько иммунологически совместима пара, срочно литребуется пересадка, сколько времени необходимо для транспортировки органа в больницу, похожа ли пара по параметрам тела.

Согласно закону, согласие или несогласие на предоставление своих органов для трансплантации украинцы смогут зафиксировать не только в письменном виде, но и в электронном виде. Вскоре разработчики должны добавить такую функцию в приложении «Дія». Так же онлайн можно будет отозвать свое согласие, предоставленное ранее. Сведения о предоставленном согласии или несогласии на донорство органов будут храниться в Электронной системе здравоохранения и по желанию могут быть внесены в паспорт или водительское удостоверение.

Закон также расширил круг лиц, которые могут принимать решение о посмертном донорстве. Теперь не нужно при жизни определять специального представителя, который мог бы разрешить трансплантацию органов или запретить ее. Решить судьбу органов после смерти могут муж, жена, близкие родственники (дети, родители, родные братья и сестры) или человек, который обязался похоронить умершего.

Перспективы украинского донорства

В целом эксперты положительно оценивают законодательные изменения и отмечают, что у Украины есть хорошие стартовые возможности для развития сферы.

«Последние три года происходят изменения в законодательстве по трансплантации и донорству. Принятый закон – это очень важно для Украины, потому что в большинстве случаев трансплантация – это единственная надежда на жизнь. Эта область медицины достаточно перспективна, я счастлив, что теперь мы имеем возможность развивать Украину в этом направлении», – отмечает заместитель директора Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Константин Руденко.

Вместе с законодательством меняется отношение украинцев к донорству. Специалисты говорят, что все больше людей задумываются о согласии на донорство. Это можно сделать также при жизни, например любой здоровый человек в возрасте 18-35 лет может стать донором костного мозга.

Трансплантация – это очень важная область медицины, которая дает шанс на жизнь многим украинцам, у которых нет другого выбора. Поэтому развитие собственной системы в Украине является необходимостью.