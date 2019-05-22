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Развенчаны популярные мифы о гормонах
Большинство пациентов полагают, что гормоны это что-то ужасное – они увеличивают вес, из-за их приемы вырастают или выпадают усы и борода. На самом деле, это лишь мифы, в которые не стоит верить.
Гормоны – биологически активные вещества органической природы. Врач Татьяна Неешпапа отмечает, что в организме человека они синтезируются железами внутренней секреции, поступают в кровь и связываются с рецепторами клеток. Таким образом они влияют на обмен веществ и физиологические функции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Миф 1. Из-за гормонов увеличивается вес. И да и нет. Все зависит от того, о каких гормоны идет речь.
Например, при длительном употреблении системных ГКС (СГКС), могут наблюдаться изменения в массе.
Но должен быть достаточно длительный прием (месяцы-годы). При приеме ИГКС (ингаляционных ГКС), которые назначаются при бронхиальной астме, таких эффектов не будет.
Нанесение гормональных мазей/кремов тоже не повлияет на вес. От приема гормональных контрацептивов вес, как правило, не увеличивается. А при приеме гормона тироксина, можно наоборот, потерять килограммы. В большинстве же случаев, при правильно подобранных дозах гормональных препаратов, масса тела не подвергается изменениям непосредственно от воздействия гормонов.
Миф 2. Если назначили гормоны, следовательно, заболевание очень тяжелое. Это не всегда так. Гормональными препаратами лечат как тяжелые заболевания, так и не очень. Гормоны даже назначают абсолютно здоровым женщинам, например, для предотвращения нежелательной беременности. Вопрос о тяжести своего состояния лучше всегда выяснять в беседе с врачом.
Миф 3. Побочные эффекты появляются даже при кратковременном приеме гормонов. Побочные эффекты, возникающие прежде всего, при частом и длительном приеме гормонов. И чем дольше прием, тем больше выраженность этих эффектов. Доказано, что назначение СГКС сроком до 2-х недель (даже в больших дозах) не оказывает значительного влияния на организм по развитию побочных эффектов. Это называется «пульс-терапия», когда назначаются высокие дозы в течение короткого времени.
Миф 4. У ингаляционных ГКС, побочные действия такие же, что и у системных ГКС. ИГКС в большей степени оказывают местное противовоспалительное действие, а не системную. Они не действуют на весь организм, а только на определенную точку – это бронхи.
Это различные формы выпуска: таблетки и ингаляторы, соответственно, и побочные эффекты у них тоже разные.
Миф 5. После приема гормонов у женщин начинают расти усы, а у мужчин – грудь. И да, и нет. Все зависит от того, какие конкретно гормоны принимает человек. Например, при длительном применении системных кортикостероидов возможно появление таких побочных эффектов. Правда, грудь у мужчин увеличиваются из-за ожирения (синдром Кушинга). Использование же ИГКС, инсулина и других гормонов в такого эффекта не приведет никогда.
Миф 6. В молодом возрасте гормоны принимать очень опасно. В некоторых случаях, гормоны позволяют спасти человеку жизнь. И это не зависит от возраста. При приступе бронхиальной астмы или выраженной аллергической реакции (анафилактический шок) только введение гормонов может остановить патологический процесс.
Миф 7. Все противозачаточные гормональные препараты одинаковые. В разных препаратах содержится разное количество и соотношение прогестинов и эстрогенов. К тому же, могут быть варианты различного химического состава компонентов. Это позволяет более точно подобрать оптимальный препарат для каждой женщины индивидуально с максимальным противозачаточным эффектом и минимальными побочными проявлениями.
Миф 8. Гормоны можно пить нерегулярно, пропустить прием – это нормально. Гормональные препараты нужно принимать только по назначенной схеме и даже по часам. В противном случае гормональный фон будет резко колебаться, не приведет к желаемому терапевтическому эффекту, а также может негативно сказаться на здоровье и течении болезни.
Миф 9. К гормонам привыкаешь. Если долго принимать гормональный препарат, то собственные железы могут производить этот гормон в меньшем количестве, но опять же, не у всех групп гормонов.
К примеру, пациенту с бронхиальной астмой назначают гормоны. Сначала назначается средняя или высокая доза ИГКС, но затем доза снижается до минимальной, у которой будет полный контроль над бронхиальной астмой. Иногда пациенту, кажется, что астма прошла, и он самостоятельно отменяет препарат. Но приступов удушья нет не потому, что болезнь вылечили, а потому что, пациент регулярно получает нужную дозу противовоспалительного препарата.
Миф 10. Замену любому гормону можно найти среди других лекарств. Чаще всего это не так.
Например, при полностью удаленной щитовидной железе нужно в течение всей жизни принимать препараты ее гормонов. При этом альтернативы нет. Аналогичная ситуация и при сахарном диабете, когда без инсулина человек жить не может. При средней и тяжелой бронхиальной астме также существует потребность в постоянном приеме ингаляционных ГКС.
Теги: Донбасс, здоровье, гормон, миф
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