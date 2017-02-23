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Ушел из жизни известный актер Алексей Петренко
В России скоропостижно скончался советский и российский актер Алексей Петренко, сообщает Обозреватель.
Алексей Петренко родом из Украины. Он родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.
С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. Там он работал два года. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. В 1964 году Петренко пригласили в Ленинградский театр им. Ленсовета.
Актер снялся в около 80 картинах. Он играл летчика Строганова в драме "Двадцать дней без войны", американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить". Также в "Жестоком романсе" актер исполнил роль предпринимателя Кнурова, в "Узнике замка Иф" - аббата Фриа. В "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" он играл Артура Конан Дойля.
Причины смерти актера пока не сообщаются.
Теги: Украина, актер, смерть, Алексей Петренко
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