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Архив - Культура

На аукционе Christie's продана самая дорогая картина в мире

16.11.2017 08:35
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На аукционе Christie's продана самая дорогая картина в мире

Полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi) продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450 миллионов. Об этом сообщает Associated Press, передает сайт Подробности.ua.
На полотне размером 64,5 см на 44,7 см, долгое время считавшемся утраченным, запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар. Перед торгами уникальное произведение оценивалось в $100 миллионов.
Эксперт по творчеству Леонардо да Винчи Люк Сэйсон предположил, что картина была написана для французского королевского дома и попала в Англию после женитьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии в 1625 году. Тогда же мастер Вацлав Холларт, видимо, по приказу королевы сделал с полотна гравюру.
Таким образом, проданное полотно да Винчи стало самой дорогой картиной в мире. Ранее, по самой высокой цене ($179,4 миллиона) была продана картина Пикассо "Женщины Алжира (Версия O)" в мае 2015 года, также на Christie's в Нью-Йорке.



Теги: аукцион, рекорд, картина, Леонардо да Винчи
 
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