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Архив - Культура

Группа Kazka выпустила новый альбом

28.12.2019 09:00
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Группа Kazka выпустила новый альбом

Украинская группа Kazka презентовала свой новый альбом Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина.
В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые:

  1. Випадок?
  2. Колишні
  3. Zemna
  4. Палала
  5. Мало
  6. Літаки
  7. Твоєї крові
  8. Чутки
  9. Грай
  10. Пісня Сміливих Дівчат


Теги: альбом, презентация, KAZKA
 
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