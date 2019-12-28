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Группа Kazka выпустила новый альбом
28.12.2019 09:00
Украинская группа Kazka презентовала свой новый альбом Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина.
В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые:
- Випадок?
- Колишні
- Zemna
- Палала
- Мало
- Літаки
- Твоєї крові
- Чутки
- Грай
- Пісня Сміливих Дівчат
Теги: альбом, презентация, KAZKA
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