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В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова"
29.07.2022 08:00
В Печерском районе Киева появилось цветочное панно, высаженное в честь отдельного отряда спецназа "Азов". Оно расположено недалеко от станции метро "Дружбы народов". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Для создания композиции высадили 8700 цветов на площади 35 кв.м.
"Панно, посвященное героям, высажено на зеленом склоне перед Печерским мостом ко Дню украинской Государственности", - говорится в сообщении.
Теги: Киев, панно
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