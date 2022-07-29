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Архив - Культура

В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова"

29.07.2022 08:00
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В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова"

В Печерском районе Киева появилось цветочное панно, высаженное в честь отдельного отряда спецназа "Азов". Оно расположено недалеко от станции метро "Дружбы народов". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Для создания композиции высадили 8700 цветов на площади 35 кв.м.
"Панно, посвященное героям, высажено на зеленом склоне перед Печерским мостом ко Дню украинской Государственности", - говорится в сообщении.



Теги: Киев, панно
 
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