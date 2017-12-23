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Архив - Луганская область

В ОРЛО замечены "неподвижные танки"

23.12.2017 13:21
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В ОРЛО замечены "неподвижные танки"

На неподконтрольной части Луганщины за пределами выделенных мест хранения находится смертоносная военная техника.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 декабря), за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольном правительству районе члены патруля Миссии видели 3 неподвижных танка (Т-64), находившихся в боевой позиции вблизи пос. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска).



Теги: Донбасс, танки, СММ ОБСЕ, ОРЛО
 
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