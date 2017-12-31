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Архив - Луганская область

Огонь охватил Луганск, Антрацит и Алчевск

31.12.2017 07:22
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Огонь охватил Луганск, Антрацит и Алчевск

В течение минувших суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) были ликвидированы 3 пожара. Один – с летальным исходом.

В Луганске, в пос. Юбилейный, по ул. Свердлова, в результате короткого замыкания электропроводки пожаром уничтожены покрытие и перекрытие кровли на пл. 18 кв. м в жилом доме.

В Антраците на ул. Петровского в результате неосторожности при курении хозяина пожаром уничтожены домашние вещи на пл. 3 кв. м в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружен труп мужчины.

В Алчевске, на пр. Металлургов, в результате причины, которая устанавливается, пожаром уничтожен диван на пл. 1 кв. м в квартире жилого дома.



Теги: Донбасс, пожар, Луганская область, ЛНР, ОРЛО
 
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