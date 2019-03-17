Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб

17.03.2019 19:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб

Один мужчина погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.). Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в «МЧС ЛНР», пишут Донецкие новости.
Сообщается, что при взрыве гранаты РГД-5 мужчина 1976 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью, а мужчина 1953 года рождения – осколочное ранение левой голени.
Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.



Теги: Донбасс, Первомайск, взрыв, граната, ЛНР, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх